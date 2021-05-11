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قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن المحميات المركزية الطبيعية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعليماتها بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو اتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال أجارة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وأكدت ياسمين فؤاد على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

و شددت وزيرة على تطبيق قواعد الإجراءات الإحترازية من قبل المشغلين وحصولهم علي صلاحية بالعمل بالإجراءات المتبعة ومنها إجراء التحليل pcr لكافة الافواج السياحية القادمة من الخارج مع تطبيق بروتوكولات التأمين ضد الإصابة من جانب الشركات لضمان سلامة الزائرين حتي عودتهم الي دولهم دون اصابة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تلك القرارات يتم العمل بها فى الفترة من 12 إلى 16 مايو الجارى للحد من التجمعات المحتملة للحفاظ على صحة المواطنين نظرا لما تشهده المحميات من اقبالا كبيرا فى ذلك الوقت من كل عام من الزوار للاستمتاع بالطبيعة الخلابة فى مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الإجتماعى بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

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