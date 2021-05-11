أستراليا تخطط لاستثمارات دفاعية وأمنية كبيرة

أصدرت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، خطة اقتصادية ذات إنفاق كبير للسنة المالية المقبلة تتضمن استثمارات ضخمة في الدفاع والأمن القومي مع تدهور العلاقات مع الصين.





وتقول وثائق وزارة الخزانة إن الحكومة تخطط لإنفاق 270 مليار دولار أسترالي (212 مليار دولار) على مدى العقد المقبل على رفع مستوى القدرات الدفاعية من أجل تعزيز انفتاح سلمي بين المحيطين الهندي والهادئ. ويشمل ذلك 747 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار) لتحديث أربع مناطق تدريب عسكري في الإقليم الشمالي حيث يوجد لدى مشاة البحرية الأمريكية قاعدة مؤقتة.





أعلنت الحكومة في مارس أنها ستبدأ في بناء صواريخها الموجهة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. سينتج المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أسترالي (784 مليون دولار) أول صواريخ أسترالية الصنع منذ الستينيات. كما تخطط الحكومة لإنفاق 1.3 مليار دولار أسترالي (1.02 مليار دولار) على مدى عقد لتعزيز قدرة منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، وكالة التجسس الرئيسية في البلاد، لمواجهة تهديدات الأمن القومي.





و قال أمين الخزانة جوش فريدنبرج للبرلمان وهو يشرح مخططه الاقتصادي للسنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو: "يجب أن تكون مستعدًا لعالم أقل استقرارًا وأكثر إثارة للجدل". كما اقترحت الحكومة مبلغ 17.7 مليار دولار أسترالي (13.9 مليار دولار) إنفاقًا إضافيًا على رعاية المسنين على مدى خمس سنوات واستثمارًا بقيمة 15.2 مليار دولار أسترالي (11.9 مليار دولار) في البنية التحتية على مدى 10 سنوات.





ستقرض أستراليا إندونيسيا 1.5 مليار دولار أسترالي (1.2 مليار دولار) لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بفيروس كورونا، وإقراض بابوا غينيا الجديدة 558 مليون دولار أسترالي (437 مليون دولار) لدعم استجابتها للوباء ومنح الهند 37 مليون دولار أسترالي (29 مليون دولار) في شكل إمدادات طبية. وتحتاج إجراءات الإنفاق إلى موافقة البرلمان.





أدى الوباء العام الماضي إلى تعطيل التقويم السياسي الذي يحدد الميزانية كحدث سنوي في مايو. وتم تأجيل ميزانية 2020-21 حتى أكتوبر. وتوقعت عجزا قدره 214 مليار دولار أسترالي (168 مليار دولار) في السنة المالية الحالية. ومن المتوقع الآن أن يصل هذا العجز إلى 161 مليار دولار أسترالي (126 مليار دولار). تتوقع الحكومة أن يستمر العجز في الانخفاض في كل من السنوات الأربع المقبلة.



