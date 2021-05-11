"الإحصاء": تراجع معدل البطالة في الحضر إلى 11,1٪

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2021، حيث تراجع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4٪ فـــي الربــع الرابع من عام 2020 مقابل 11,1٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما أرتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,4٪من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4,0 ٪ فى الربع الرابع من عام 2020 مقابل 5,1٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة 7,4٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7,2٪ فى الربع الرابع من عام 2020 بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,3٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد التى بدأت فى شهر يناير 2021 وهى بداية فترة جمع البيانات وبالتالى انخفضت أعداد المشتغلي، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى احتواء الآثار السلبية لانتشار الفيروس على القطاعات الاقتصادية.

أولاً: قـوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29,965 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2,3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,034 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,250 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلي انخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا.

ثانياً: المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالى قوة العمل ( 1,343 مليون ذكور ،812 ألف إناث) مقــابـل 2,166 مليون متعطل فى الربع الرابع 2020 بانخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبانخفاض قــدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,6٪.

المتعطلون طبقاً للنوع :-

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,6٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,1٪ في الربع السابق مقابل 4,5٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث، 15,9٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16,8٪ في الربع السابق مقابل 21,9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع لحالى 62,4٪ مقابل 69,7 ٪ فى الربع السابق

ثالثاً: المشتــــــغلون:

وبلغ عـدد المشتغلين 27,129 مليون فرد بينما كان 27,799 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 2,4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,590 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,539 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلي عودة الدولة إلى إتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 19,880مليون مشتغل ( 16,880 مليون ذكور، 3,000 مليون إناث) بنسبة 73,3% من إجمالي المشتغلين بينما كان 70,5% فى الربع السابق، مقابل 71,0% فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـال 920 ألف مشتغل ( 885 ألف مشتغل من الذكور، 35 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3,4% من إجمالــي المشتغلين بينما كان 7,2% فى الربع السابق ،مقابل 9,8 % فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4,773 مليون مشتغل 4,387 مليون مشتغل من الذكور، 386 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 17,6% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 16,5% فى الربع السابق مقابل 13,2 %فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,556 مليون مشتغل (690 ألف مشتغل من الذكور، 866 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 5,7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,8٪ فى الربع السابق مقابل 6,0 %فى الربع المماثل من العام السابق.



