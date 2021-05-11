أسعار كحك العيد في الأسواق اليوم الثلاثاء 11-5-2021

تنشر "الفجر" أسعار كحك عيد الفطر 2021 ، قبل يومين من حلول عيد الفطر المبارك وذلك في أكبر المحال التجارية للحلويات والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء منتجاتها.





وبدأت المحال التجارية عرض منتجات كحك العيد و البسكويت و البيتي فور بأحجام و أسعار مختلفة وذلك بداية من منتصف شهر رمضان الجاري .





أسعار كحك العيد في إيتوال





علبة مشكل 59 قطعة 1 كيلو 125 جنيها

علبة مشكل 90 قطعة 1.5 كيلو 190 جنيها

علبة مشكل 121 قطعة 2 كيلو 250 جنيها

علبة مشكل 180 قطعة 3 كيلو 390 جنيها

علبة مشكل 242 قطعة 4 كيلو 520 جنيها

علبة صاج ايتوال 151 قطعة 550 جنيها

علبة خشب 250 قطعة 850 جنيها

كحك سادة 48 قطعة 120 جنيها

كحك ملبن 24 قطعة 60 جنيها

كحك ملبن 48 قطعة 120 جنيها

كحك عجوة 24 قطعة 60 جنيها

كحك عجوة 48 قطعة 120 جنيها

كحك عين جمل 24 قطعة 80 جنيها

كحك عين جمل 48 قطعة 160 جنيه

كحك عجمية 24 قطعة 60 جنيها

كحك عجمية 48 قطعة 120 جنيها

كعك مرشوش مكسرات 24 قطعة 80 جنيها

كعك مرشوش مكسرات 48 قطعة 160 جنيها

بسكويت نشادر 32 قطعة 55 جنيها

بسكويت نشادر 64 قطعة 105 جنيهات

بسكويت برتقال 32 قطعة 55 جنيها

بسكويت برتقال64 قطعة 110 جنيهات

بسكويت شيكولاتة 32 قطعة 55 جنيها

بسكويت شيكولاتة 64 قطعة 110 جنيهات

بسكويت جوز هند 32 قطعة 55 جنيها

بسكويت جوز هند 64 قطعة 110 جنيهات

بسكويت اجلاسية 16 قطعة 70 جنيها

بسكويت اجلاسية 32 قطعة 140 جنيها

غريبة سادة 36 قطعة 60 جنيها

غريبة سادة 72 قطعة 120 جنيها

غريبة مكسرات 36 قطعة 75 جنيها

غريبة مكسرات 72 قطعة 150 جنيها

بيتى فور مشكل 32 قطعة 65 جنيها

بيتى فور مشكل 64 قطعة 130 جنيها





كحك العيد من حلواني العبد





كحك سادة 32 قطعة 120 جنيها

كحك سادة 16 قطعة 60 جنيها

كحك عجمية 32 قطعة 120 جنيها

كحك عجمية 16 قطعة 60 جنيها

كحك ملبن 32 قطعة 120 جنيها

كحك ملبن 16 قطعة 60 جنيها

كحك فسدق 32 قطعة 180 جنيها

كحك فسدق 16 قطعة 90 جنيها

علبة كحك مشكل 32 قطعة 130 جنيها

علبة كحك مشكل 16 قطعة 65 جنيها

غريبة باللوز 72 قطعه 160 جنيها

غريبة باللوز 36 قطعة 80 جنيها

بسكويت برتقال 72 قطعة 105 جنيهات

بسكويت جوز هند 72 قطعة 105 جنيهات

بسكويت سادة 72 قطعة 105 جنيهات

بسكويت بقطع شيكولاته 60 قطعة 110 جنيهات

علبة بسكويت شيكولاته 72 قطعة 105 جنيهات

علبة بسكويت شيكولاته 36 قطعة 55 جنيها

علبة بسكويت مشكل 60 قطعة 115 جنيها

علبة بسكويت مشكل 30 قطعة 60 جنيها

علبة بسكويت مشكل 1 كيلو 110 جنيهات





أسعار كحك عيد الفطر في بسكو مصر





كيلو كحك سادة 95 جنيها

كيلو كحك ملبن 95 جنيها

كيلو كحك عجمية 95 جنيها

كيلو كحك عين جمل 140 جنيها

كيلو كحك فسدق 140 جنيها

كيلو غريبة 120 جنيها

كيلو بسكويت سادة 85 جنيها

كيلو بسكويت مشكل سادة / برتقال / جوز هند / شيكولاتة 110 جنيهات

كيلو بيتي فور سادة 110 جنيهات

كيلو بيتي فور بالمكسرات 140 جنيها

علبة مشكل كيلو (سادة ، بيتي فور ، بسكويت) 100 جنيها

علبة مشكل 1.5 كيلو (كحك سادة ، بيتي فور ، بسكويت ، غريبة) 155 جنيها

علبة مشكل 2 كيلو (كحك سادة ، بيتي فور ، بسكويت ، غريبة) 200 جنيه

علبة مشكل 3 كيلو (كحك سادة ، كحك عين جمل ، بيتي فور بالمكسرات ، بسكويت ، غريبة) 345 جنيها





أسعار كحك العيد من لابوار





علبة كعك سادة نصف كيلو 45 جنيها

علبة كعك ساده 1 كيلو 90 جنيها

علبة كعك ملبن نصف كيلو 45 جنيها

علبة كعك ملبن 1 كيلو 90 جنيها

علبة كعك عجوة نصف كيلو 45 جنيها

علبة كعك عجوة 1 كيلو 90 جنيها

علبة كعك عجمية نصف كيلو 55 جنيها

علبة كعك عجمية 1 كيلو 110 جنيها

علبة كعك عين جمل نصف كيلو 70 جنيها

علبة كعك عين جمل 1 كيلو 140 جنيها





كحك العيد من تسيباس





علبة بسكويت نشادر نصف كيلو 40 جنيها

علبة بسكويت نشادر 1 كيلو 80 جنيها

علبة بسكويت جوز هند نصف كيلو 43 جنيها

علبة بسكويت جوز هند 1 كيلو 86 جنيها

علبة بسكويت شيكولاتة نصف كيلو 43 جنيها

علبة بسكويت شيكولاتة 1 كيلو 86 جنيها

علبة بسكويت برتقال نصف كيلو 43 جنيها

علبة بسكويت برتقال 1 كيلو 86 جنيها

علبة غريبة سادة نصف كيلو 48 جنيها

علبة غريبة سادة 1 كيلو 96 جنيها

علبة غريبة مكسرات 1 كيلو 110 جنيهات

علبة غريبة مكسرات نصف كيلو 55 جنيها











