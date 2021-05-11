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أسامة ربيع: 29 مارس سيظل محفورا بنور في عقول العاملين بقناة السويس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ازمة السفينة الجانحة تعد أحد أخطر التحديات التي يمكن أن يشهدها أي مجرى ملاحي استراتيجي بحجم قناة السويس.
وأشار "ربيع"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن القيادة السياسية كانت تتابع كل جهود أعمال تعويم السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، منوها بأنه تم إعادة فتح القناة أمام حركة السفن خلال وقت قياسي وهو 6 أيام.
وأضاف أن الشعب المصري كله كان وراء هذا النجاح ليشهد العالم أجمع ملحمة مصرية جديدة سطرت في قناة السويس، وسيظل يوم 29 مارس محفور في أذهان رجال قناة السويس بأحرف من نور.

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