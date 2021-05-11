محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك





أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



أكد المحافظ، أنه بناءا على تعليمات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، كذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلي حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلًا عن مراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بالالتزام بضرورة التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها فيما يخص أماكن صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات، مع الحرص على التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي واستمرار عدم فتح دورات المياه.



كما وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الأجازة.



كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالإدارات الخدمية، والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع عقد غرفة عمليات مركزية، مشددًا على مراجعة منظومة النظافة، ورفع القمامة يوميًا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وأكد المحافظ على الاستمرار في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية وبدون ترخيص، أثناء أجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، لافتًا إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.



كما كلف مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئٔ.



ووجه مدير مديرية الطب البيطري باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر ومراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها وتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها.



وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائى، أو المياه.



وشدد المحافظ، على استمرار تكثيف حملات التعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية ورش الشوارع والميادين.