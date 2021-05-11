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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:58 م
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت الموافق 15 مايو الحالي، على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري الأبطال.

وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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