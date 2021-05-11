"صحة كفر الشيخ" تحذر من التجمعات والزيارات خلال العيد خوفا من انتشار كورونا



قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية استعدادا لإستقبال عيد الفطر، كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمديرية والمستشفيات وإلغاء الأجازات وتزويد المستشفيات بالأدوية وتوافر وكميات الدم الكافية، بالإضافة إلي إلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة.



وأضافت سلام، أن مرفق الإسعاف سيكون طوارئ على مدار 24 ساعة والتواصل الدائم بين غرف الأزمات بالمحافظة والمديرية، وغرفة الإسعاف، وتواجد الأطباء وفريق التمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنهم يتوقعون زيادة في أعداد مصابي كورونا خلال عيد الفطر بسبب الزيارات والتجمعات العائلية وأحذر من تلك التجمعات لما فيه من خطورة علي العائلة بأكملها، وأنا أتذكر في عيد الأضحى الماضي رصدنا إصابة أسر بأكملها بالفيروس وهو ما لا نتمني حدوثه مرة أخري.