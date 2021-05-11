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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 11-5-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 11-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.93 جنيه للشراء، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
 
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.99 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.93 جنيه للشراء
19.11 جنيه للبيع 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.95 جنيه للشراء .
 
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.98 جنيه للشراء.
 
19.17 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.94 جنيه للشراء.
19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.80 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.91 جنيه للشراء.
 
19.12 جنيه للبيع.
 

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