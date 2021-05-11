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حنان مطاوع: قالوا عليا مغرورة بعد مسلسل سارة ومبحبش النميمة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج لأول مرة الذي تقدمه الإعلامية إيناس الشواف، على محطة راديو إنرجي 92.1.

وتحدثت حنان مطاوع عن بداية مشوارها الفني والانطباعات الأولى في حياتها، وطريقتها في التعامل مع الأمور الحياتية والشخصية والعملية.

وقالت حنان مطاوع إنها شخص لا يستطع وضع خطط مستقبلية بعيدة المدى، لكنها تأخذ قرارات آنية مثل لعب الرياضة أو بداية الدايت، وبشكل عام تعتبر أن القطفة الأولى وبداية الأشياء لها طعم خاص جدا ومختلف بالنسبة لها.

وعن شخصيتها، قالت حنان مطاوع إنها شخص متفاءل بشكل عام، وتحاول دائما وتمنح نفسها فرصة ثانية لتحسين الأوضاع والأشياء، أما عن الانطباعات الاولى فهي مؤثرة بالنسبة لها.

وأوضحت أنها مقتنعة بأن إحساسها المبدأي لا يخيب لكنها تمنح فرصة أخرى حتى لا تكون سيئة الظن، وهي بشكل شخصي تضررت من الانطباع الأول الخاطيء بعد تقديم مسلسل سارة.

وأشارت حنان مطاوع لبرنامج لأول مرة، إلى أنها بعدما قدمت شخصيتها في مسلسل سارة مع حنان ترك وصفت بالشخص المتعالي والمسيطر والمغرور وهي أوصاف الشخصية وكسوفها وقلة تعاملاتها الاجتماعية أكدت على هذه الأوصاف.

وقالت حنان مطاوع إن أول لوكيشن تصوير لها كان في أفلام روائية قصيرة يتم تصويرها في منازل أصدقائها من الفنانين المبتدئين لعدم توفر ميزانية، لكن أول لوكيشن رسمي لها كان في شرامنت لتصوير دورها في مسلسل حديث الصباح والمساء.
أما عن أول عمل مثل البداية الحقيقية لها قالت إنه كان في مسلسل أميرة في عابدين، والعمل الذي "لقط مع الجمهور" كان مسلسل سارة إخراج شيرين عادل.

وعبرت حنان مطاوع عن عدم حبها للشخص النمام الذي يتحدث عن الناس كثيرا، وتبعد عنه دائما، وتعتبر كل لحظة مع ابنتها هي أول وأهم شيء في يومها.

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