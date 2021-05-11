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حنان مطاوع: قالوا عليا مغرورة بعد مسلسل سارة ومبحبش النميمة
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:05 م
الفجر الفني
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حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج لأول مرة الذي تقدمه الإعلامية إيناس الشواف، على محطة راديو إنرجي 92.1.
وتحدثت حنان مطاوع عن بداية مشوارها الفني والانطباعات الأولى في حياتها، وطريقتها في التعامل مع الأمور الحياتية والشخصية والعملية.
وقالت حنان مطاوع إنها شخص لا يستطع وضع خطط مستقبلية بعيدة المدى، لكنها تأخذ قرارات آنية مثل لعب الرياضة أو بداية الدايت، وبشكل عام تعتبر أن القطفة الأولى وبداية الأشياء لها طعم خاص جدا ومختلف بالنسبة لها.
وعن شخصيتها، قالت حنان مطاوع إنها شخص متفاءل بشكل عام، وتحاول دائما وتمنح نفسها فرصة ثانية لتحسين الأوضاع والأشياء، أما عن الانطباعات الاولى فهي مؤثرة بالنسبة لها.
وأوضحت أنها مقتنعة بأن إحساسها المبدأي لا يخيب لكنها تمنح فرصة أخرى حتى لا تكون سيئة الظن، وهي بشكل شخصي تضررت من الانطباع الأول الخاطيء بعد تقديم مسلسل سارة.
وأشارت حنان مطاوع لبرنامج لأول مرة، إلى أنها بعدما قدمت شخصيتها في مسلسل سارة مع حنان ترك وصفت بالشخص المتعالي والمسيطر والمغرور وهي أوصاف الشخصية وكسوفها وقلة تعاملاتها الاجتماعية أكدت على هذه الأوصاف.
وقالت حنان مطاوع إن أول لوكيشن تصوير لها كان في أفلام روائية قصيرة يتم تصويرها في منازل أصدقائها من الفنانين المبتدئين لعدم توفر ميزانية، لكن أول لوكيشن رسمي لها كان في شرامنت لتصوير دورها في مسلسل حديث الصباح والمساء.
أما عن أول عمل مثل البداية الحقيقية لها قالت إنه كان في مسلسل أميرة في عابدين، والعمل الذي "لقط مع الجمهور" كان مسلسل سارة إخراج شيرين عادل.
وعبرت حنان مطاوع عن عدم حبها للشخص النمام الذي يتحدث عن الناس كثيرا، وتبعد عنه دائما، وتعتبر كل لحظة مع ابنتها هي أول وأهم شيء في يومها.
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