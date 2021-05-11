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ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على أموال الدعم بالقليوبية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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واصلت مباحث تموين القليوبية، الحملات على منافذ ومخازن السلع الغذائيه لضبط الأسعار وصلاحية المنتجات، وجرى شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخبز بلدي استولى صاحبه على أموال الدعم، ومخزن سلع بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على 260036 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما جرى ضبط 9.75 طن دقيق فاخر وعدس وأرز معبأة داخل عبوات بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق.

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