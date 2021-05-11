قناصل عدد من الدول الأوروبية يزورون حي الشيخ جراح في القدس

زار قناصل عدد من الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح في القدس للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين هناك، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

وقالت خدمة طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم نقل 88 من الجرحى إلى المستشفى. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه أصيب 83 شخصا برصاص مطاطي بينهم ثلاثة أصيبوا في العين واثنان بجروح خطيرة في الرأس واثنان بكسور في الفكين.