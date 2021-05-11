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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 11-5-2021 أمام الجنيه

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 11-5-2021، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


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