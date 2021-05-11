إيران ترفض المزاعم الأمريكية بأن الزوارق السريعة أشعلت شرارة المواجهة

رفض الحرس الثوري الإيراني القوي، اليوم الثلاثاء، ادعاء البحرية الأمريكية بأن الزوارق الإيرانية السريعة التي تقترب بسرعة في مضيق هرمز أثارت مواجهة متوترة في المنطقة الحساسة بالفعل.





نشر موقع Guard's، sepahnews.com، بيانًا اليوم الثلاثاء قال فيه إن الأمريكيين يستخدمون "روايات كاذبة وسلوك غير مهني" ويجب عليهم "الالتزام بالقواعد الدولية". على وجه التحديد، قال البيان إن البحرية التابعة للحرس الثوري حذرت السفن الأمريكية من وقف "إطلاق النار الاستفزازي الذي لا هدف له".





وفي اليوم السابق، قالت الولايات المتحدة إن الحرس الثوري أرسل 13 زورقًا سريعًا مسلحًا بالقرب من سفن البحرية الأمريكية في مضيق هرمز يوم الاثنين. وقال الأمريكيون إن قاطع خفر السواحل أطلق طلقات تحذيرية عندما اقترب قاربان إيرانيان بشكل خطير.





يأتي هذا التبادل في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018. ورفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي التعليق عندما سئل عن نوايا الإيرانيين.





وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تفتح فيها سفينة أمريكية النار لتحذير سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني شبه العسكري. في 26 أبريل، أطلقت سفينة حربية أمريكية طلقات تحذيرية عندما اقتربت سفن الحرس الثوري الإيراني من دورية في الخليج العربي. كان هذا أول إطلاق نار من نوعه منذ ما يقرب من أربع سنوات. ونشرت البحرية لقطات بالأبيض والأسود لتلك المواجهة في المياه الدولية للروافد الشمالية للخليج الفارسي بالقرب من الكويت وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية.



