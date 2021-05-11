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وزير قطاع الأعمال يزور "النصر للسيارات" ويتفقد 13 سيارة "E70"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد تفقد الوزير، خلال الزيارة، السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين و التي تم استيراد 13  منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، و تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات و التي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور.

و ناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف انواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وجدد "توفيق" التأكيد على أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

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