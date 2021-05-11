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تزويده بـ3 أسانسيرات.. حي الزاوية يواصل أعمال تطوير كوبري مشاة عبود
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:17 م
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية لحي الزاوية الحمراء، أعمال تطوير كوبري المشاة بعبود، الذي يتم توسعته وتزويده بـ٣ "أسانسيرات"، وذلك بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، من خلال منحة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، وبمتابعة من اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.
من جانب آخر، حررت أجهزة الحي، 15 محضر عدم ارتداء كمامة، وذلك خلال حملة ليلية شنتها أجهزة الحي، لمتابعة قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وغلق المحال التجارية في التاسعة مساء.
من جانب آخر، حررت أجهزة الحي، 15 محضر عدم ارتداء كمامة، وذلك خلال حملة ليلية شنتها أجهزة الحي، لمتابعة قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وغلق المحال التجارية في التاسعة مساء.
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