تزويده بـ3 أسانسيرات.. حي الزاوية يواصل أعمال تطوير كوبري مشاة عبود

تواصل الأجهزة التنفيذية لحي الزاوية الحمراء، أعمال تطوير كوبري المشاة بعبود، الذي يتم توسعته وتزويده بـ٣ "أسانسيرات"، وذلك بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، من خلال منحة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، وبمتابعة من اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.



من جانب آخر، حررت أجهزة الحي، 15 محضر عدم ارتداء كمامة، وذلك خلال حملة ليلية شنتها أجهزة الحي، لمتابعة قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وغلق المحال التجارية في التاسعة مساء.







