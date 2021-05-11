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"السيسي": تطوير المنطقة الجنوبية من القناة خلال 24 شهرا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم تطوير المنطقة الجنوبية من المجرى الملاحي لقناة السويس خلال 24 شهراً، بإمكانيات وموارد هيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، عدداً من مشروعات هيئة قناة السويس.

وافتتح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات التنموية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، افتتاح المجموعة الأولى من محطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه لترتفع طاقة المحطة إلى 480 ألف متر مكعب في اليوم بما يكفي احتياج مدينة بورسعيد حتى عام 2038.

وقام محمد شلبي رئيس أشغال بورسعيد والمهندس عمر محمد شعبان رئيس الصيانة الكهربائية والتشغيل بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري للمشروع.

كما افتتح محطة إرشاد الفردان ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، حيث تم تزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.


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