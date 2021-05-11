عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة





قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب ااجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.





كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.





كما قررت إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي



