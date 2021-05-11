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القومي للطفل يحتفل بعيد الفطر اون لاين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، و تحت رعاية ا د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ،يقدم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ.د هشام عزمى برنامجه تحت عنوان "عيدنا في بيتنا" على قناة المركز على اليوتيوب وعلى صفحة المركز على الفيس بوك لمدة أربعة أيام من الساعة 6 مساءً ولمدة ساعتين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

وصرح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز أن المركز سيحتفل بالعيد على قناته وصفحته على الفيس بوك لمدة أربعة أيام؛ في اليوم الأول عرض الأراجوز يعظ "العيد فرحة" يقدمه أ. ناصر عبد التواب (الأراجوز) وأ. أحمد جابر (الملاغي) وأ. حسن يحيى (أم فلفل صوت) وأ. حمدي مجدي (أم فلفل تحريك) ، وبرنامج "حكاية وجبة" إعداد وتقديم أ. ولاء نبيل، مسرحية "الأراجوز الكسلان" تأليف السيد فهيم وإخراج/ الفنان أحمد إسماعيل عبد الباقي، لقاء الأدباء "عم عيد" تأليف الكاتب محمد ناصف وأداء صوتي/ الإذاعي هشام علوان وتنفيذ/ أ. ولاء محمد محمود، وحل فوازير لولو ومورا والإعلان عن الفائزين الفوازير إعداد وتقديم/ أ. ولاء محمد وأ. مروة طلبة.
في اليوم الثاني عرض أبلة عطية "خد العدية من أبلة عطية" تقدمه أ.إيمان صبري، برنامج "من زمان" يقدمه أ. شيماء مصطفى وأ. ميسرة خيري، عرض السيرك القومي، و"العيد في عيونا" مع برنامج عباقرة ذوي الهمم إعداد وتقديم/ أ. منال منيب وأ. أوجيني صبحي، عرض "فريق فنون شعبية الحديقة" إشراف أ. ريهام صبحي وأ. إسلام محمد، وأغنية "أراجووووز" للفنان وائل عوض.

في اليوم الثالث ورشتنا من بيتنا "وردة بالورق" تقدمها أ. ريهام جمال، عرض الأراجوز يعظ "العيدية"، إبداعات الأسر "عيدنا في بيتنا" لد. شيرين الجلاب، أغنية "مصر تستحق" للفنان وائل عوض، كلمات/ الشاعر خالد تاج الدين، غناء فريق كورال الحديقة "سلام". في اليوم الرابع عرض الساحر يقدمه أ. نبيل بركات وتنفيذ/ أ. محمد عادل، مسرحية "الفيل المتمرد" تأليف/ أ. وليد كمال، إخراج/ أ. أحمد إسماعيل عبد الباقي، عرض البلياتشو" عالم ديجا" إشراف أ. حمدي مجدي و"إبداعات الشباب" لد. شوق النكلاوي.

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