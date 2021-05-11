تعرف على تفاصيل الحلقة الـ29 من مسلسل"المداح" ـ حمادة هلال









شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث توفى الشيخ سلام، والد المداح ومنعته والدته من السير في جنازته لتصديقها كلام زين الكاذب.





حيث أخبرها زين، بعكس وصية والده حيث وصاه والده بأن حماده هلال ، هو الذي يدفنه ويصلي عليه ولكن زين أخبرها العكس، مما منعته من السير فالجنازة أمام الجميع ليدخل حمادة هلال، في حالة حزن .









ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.