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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ29 من مسلسل"المداح" ـ حمادة هلال

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث توفى الشيخ سلام، والد المداح ومنعته والدته من السير في جنازته لتصديقها كلام زين الكاذب. 

حيث أخبرها زين، بعكس وصية والده حيث وصاه والده بأن حماده هلال ، هو الذي يدفنه ويصلي عليه ولكن زين أخبرها العكس، مما منعته من السير فالجنازة أمام الجميع ليدخل حمادة هلال، في حالة حزن . 


ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما. 
جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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