مستند .. دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين معيد بكلية الطب جامعة طنطا





أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام الدائرة ١٥ بمحكمة القضاء الاداري تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢١ بتعيين أحمد محمد شفيق سعيد في وظيفة معيد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة طنطا، وبطلان كل ما سبق هذا القرار من اجراءات تمهيدية وبطلان مذكرة الرأي القانوني الصادرة من مصطفى أحمد فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٥٣٣ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء بصفته ووزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الاعلى للجامعات ووزير المالية ورئيس جامعة طنطا وآخرين



وإستندت الدعوى على أن القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة طنطا صدر بالمخالفة للقانون ولحكم المحكمة الادارية ٥٨٦٨ لسنة ٤٥ ق ادارية طنطا ومشوبا بالغش والتدليس وموصوم بعد المشروعية.