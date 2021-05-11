"السيسي" يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء الأسطول المصري للصيد

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إنشاء الأسطول المصري للصيد وبأحدث التجهيزات التكنولوجية حتى يكون قادراً على الصيد في مياهنا الإقليمية والمياه الدولية.









وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات هيئة قناة السويس، إن القطاع الخاص مرحب به للمساهمة في إنشاء مشروع 100 سفينة صيد مجهزة بأحدث التجهيزات التكنولوجية ووسائل الإنقاذ وأحداث تكنولوجيات ومعدات الصيد الحديثة من أجل المساهمة في توفير احتياجات الشعب المصري من الثروة السمكية وزيادة فرص العمل للشباب.





وافتتح الرئيس السيسي، عدداً من المشروعات التنموية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، افتتاح المجموعة الأولى من محطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه لترتفع طاقة المحطة إلى 480 ألف متر مكعب في اليوم بما يكفي احتياج مدينة بورسعيد حتى عام 2038.





وقام محمد شلبي رئيس أشغال بورسعيد والمهندس عمر محمد شعبان رئيس الصيانة الكهربائية والتشغيل بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري للمشروع.





كما افتتح محطة إرشاد الفردان ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، حيث تم تزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.



