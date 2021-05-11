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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 11-5-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 11-5-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.94 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 
51.90  جنيه للشراء.
52.25  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 
48.94  جنيه للشراء.
52.17 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 
48.94  جنيه للشراء.
52.14  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 
51.87  جنيه للشراء.
52.24  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 
48.96  جنيه للشراء.
52.27  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 
48.75  جنيه للشراء.
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
48.45  جنيه للشراء.
52.18  جنيه للبيع.

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