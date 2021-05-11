موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.





يتطلع أتلتيكو مدريد إلى تحقيق الفوز من أجل المحافظة على الصدارة والاقتراب من حسم اللقب لصالحه وذلك بعد تعادله سلبيًا مع برشلونة في الجولة الماضية.





وعلى صعيد آخر, يقدم ريال سوسيداد مستوى جيد في الموسم الحالي وسيحاول بجميع الطرق تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث من أجل التمسك بمركزه لضمان التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.





يحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين في حين يحتل ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.





من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد يوم الأربعاء 12مايو2021على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.



