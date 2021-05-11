صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)





قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة بلقاح مضاد كورونا.



وأضاف مرعى الى أنه تم تطعيم 37565 شخص من العاملين بالقطاع فى كل فنادق البحر الاحمر ومراكز الغوص.



وأشار مرعى إلى أنه يتم حاليا تطعيم العاملين بشركات السياحة

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تقود حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر كخطوة أولى باعتبار أنهم أكثر محافظتين جذبا للسائحين، كما أن الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بهم سيزيد من التدفقات السياحية الوافدة لهم لما ترسله من رسائل طمأنة للسائحين الوافدين بأن من سيتعاملون معهم حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس كما أصبح تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ميزة تنافسية تحاول الدول السياحية للوصول إليها لجذب المزيد من السائحين في ظل التنافس الشديد لاستقطاب أكبر عدد من السائحين مع التراجع الاقتصادي بدول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا ويعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تستطيع النهوض بالاقتصاد.



ومن جانبه كشف آبو الحجاج العماري، الخبير السياحى أهمية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى فهى أمن قومى،



واوضح العمارى الى أن التطعيمات للعاملين بالسياحة خطوة رائعة من قبل القيادة السياسية أسوة بالدول المتقدمة للحفاظ على قطاع السياحة في مصر بشكل عام ومدينة مرسى علم بشكل خاص.



واضاف العماري إلى أن خطوة تطعيم العاملين باللقاح تشير إلى جاهزية جميع المنتجعات السياحية في المدينة لاستقبال مختلف الوفود وبأي أعداد خلال موسم الصيف.



واوضح العمارى أن مدينة مرسي علم استعدت مثل الغردقة لاستقبال السياحة الروسية، حيث تنفيذًا لتعليمات وزير السياحة ومجلس الوزراء تجري اعمال تطعيم جميع العمالة السياحية بمرسي علم بلقاح فيروس كورونا.



وأضاف العماري، أن فنادق مرسي علم قامت بتجهيزات جديدة لها استعدادا لوصول السياحة الروسية مرة اخري وكذلك اعداد تشديدات علي تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الوزراء ووزارة السياحة داخل الفنادق السياحية المختلفة.