Advertisements

صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements


قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة بلقاح مضاد كورونا.

وأضاف مرعى الى أنه تم تطعيم 37565 شخص من العاملين بالقطاع فى كل فنادق البحر الاحمر ومراكز الغوص.

وأشار مرعى إلى أنه يتم حاليا تطعيم العاملين بشركات السياحة
يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تقود حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر كخطوة أولى باعتبار أنهم أكثر محافظتين جذبا للسائحين، كما أن الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بهم سيزيد من التدفقات السياحية الوافدة لهم لما ترسله من رسائل طمأنة للسائحين الوافدين بأن من سيتعاملون معهم حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس كما أصبح تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ميزة تنافسية تحاول الدول السياحية للوصول إليها لجذب المزيد من السائحين في ظل التنافس الشديد لاستقطاب أكبر عدد من السائحين مع التراجع الاقتصادي بدول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا ويعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تستطيع النهوض بالاقتصاد.

ومن جانبه كشف آبو الحجاج العماري، الخبير السياحى أهمية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى فهى أمن قومى،

واوضح العمارى الى أن التطعيمات للعاملين بالسياحة خطوة رائعة من قبل القيادة السياسية أسوة بالدول المتقدمة للحفاظ على قطاع السياحة في مصر بشكل عام ومدينة مرسى علم بشكل خاص.

واضاف العماري إلى أن خطوة تطعيم العاملين باللقاح تشير إلى جاهزية جميع المنتجعات السياحية في المدينة لاستقبال مختلف الوفود وبأي أعداد خلال موسم الصيف.

واوضح العمارى أن مدينة مرسي علم استعدت مثل الغردقة لاستقبال السياحة الروسية، حيث تنفيذًا لتعليمات وزير السياحة ومجلس الوزراء تجري اعمال تطعيم جميع العمالة السياحية بمرسي علم بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف العماري، أن فنادق مرسي علم قامت بتجهيزات جديدة لها استعدادا لوصول السياحة الروسية مرة اخري وكذلك اعداد تشديدات علي تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الوزراء ووزارة السياحة داخل الفنادق السياحية المختلفة.
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)
صحة البحر الأحمر.. الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة (صور)

أخبار تهمك

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ ساعتين

قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن المحميات المركزية الطبيعية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ أقل من ساعة

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 4 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق