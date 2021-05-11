اعرف تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 11-5-2021 في البحرين

حالة الطقس في البحرين





أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون تعالى حاراً مع كميات متفاوتة من السحب ويكون معتدلا هذه الليل.





الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة