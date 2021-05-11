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اعرف تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 11-5-2021 في البحرين
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:36 م
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 11-5-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات .
حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون تعالى حاراً مع كميات متفاوتة من السحب ويكون معتدلا هذه الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة
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