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تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:01 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ليفانتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره ليفانتي، على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، في الكامب نو قد انتهت بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: أراخو، بيكيه، لينجليه، روبيرتو.
خط الوسط: دي يونج، بيدري، ديست، ألبا.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان.

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