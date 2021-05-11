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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:01 م
محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.
ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على صن داونز، يوم السبت الموافق 22 مايو الحالي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، في مباراة الإياب في دور الثمانية في دوري الأبطال.
وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
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