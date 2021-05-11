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حضري الغريبة في العيد بهذه الطريقة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
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طريقة عمل الغريبة الناعمة فى المنزل في عيد 2021:
المقادير
4  أكواب من الدقيق.
2 كوب من السمن.
كوب من السكر الناعم.
تحضير رشة من الملح.
تحضير مكسرات حسب الرغبة.
بياض بيضة.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير 
- خفق السمن جيداً حتى يتغير لونه إلى الأبيض.
- يجب إضافة السكر مع الاستمرار بالخفق باستخدام مضرب كهربائى، حتى يمتزج العجين.
- يجب وضع الدقيق بالتدريج على المزيج مع العجن حتى الحصول على عجينة هشة ومتماسكة، ثم إضافة بياض البيض على المزيج، مع العجين للحصول على عجينة متماسكة.
- تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها عند المنتصف، وتزينها بوضع القليل من الفستق المجروش أو البندق والفول السودانى المفروم أو أى نوع من المكسرات المفضلة لدى أفراد الأسرة.
- رص الغريبة في الصينية ووضعها داخل الفرن مع ضبط درجة حرارة الفرن على 180 درجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى لا يتغير لون العجين ويتحول من الأبيض للأحمر، وعند إخراج صينية الغريبة من الفرن، يجب تركها حتى تبرد،

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