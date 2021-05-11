اختبار جديد لـ"صلاح".. موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي نظيره نادي ليفربول فى المركز الخامس.



