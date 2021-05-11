صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





اهتمام الزمالك بضم عمر كمال عبدالواحد





ونجح عمر كمال عبدالواحد في لفت انتباه مسؤولي القلعة البيضاء، بعدما اعتلى اللاعب صدارة هدافي النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز مسجلاً 10 أهداف.





من جانبه كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي أن اللاعب تلقى عرضا للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الصيف المقبل.





وأوضح المصدر أن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، قد رحب بالرحيل إلى المزمل، ولكنه اشترط موافقة علي ماهر المدير الفني للنسور.





وفي سياق آخر، كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري البورسعيدي أن مسؤولي النادي اقتربوا من تمديد عقد عمر كمال عبدالواحد موضحا أن اللاعب اشترط الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.



