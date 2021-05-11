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طريقة عمل كحك عيد الفطر 2021

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
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تحرص الأسر المصرية في هذه الأيام على تجهيز وإعداد كحك العيد؛ نظرا لأن عيد الفطر 2021، اقترب موعده ويبحثون عن طريقة بسيطة وسهلة لتحضير كحك العيد بكل سهولة لتناولها في أيام عيد الفطر 2021، وعن عجينة الكحك بالسمسم وطريقة تجهيزه إليكم الخطوات بالتفصيل:

طريقة عمل كحك عيد الفطر 2021
المكونات 
كيلو دقيق.
ملعقة صغيرة من الخميرة.
ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
كوب ماء دافئ.
2 و 1/2 كوب من السمن.
ملعقة كبيرة من السمسم.
ربع  ملعقة صغيرة من الملح .

مكونات عجمية كعك العيد:
ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
ملعقة صغيرة من السمسم المحمص .
2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
كوب من عسل الأبيض.
يجب تسخين السمن في وعاء ووضعه على النار، حتى يذوب، ثم إضافة الدقيق مع التقليب حتى يتحول الدقيق للون الأصفر مع إضافة السمسم وريحة الكحك مع التقليب، ثم رفع الوعاء من على النار.

طريقة عمل كحك العيد
ويجب بعد ذلك إضافة العسل تدريجيا على المزيج مع التقليب، ثم وضع  الوعاء على النار مع التقليب جيدا للحصول على قوام عجينة، ثم رفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد .
 
يجب وضع الدقيق والملح فى وعاء، ثم إضافة السمسم، وتسخين في وعاء أخر، حتى تذوب، ثم صب السمن على الدقيق مع التقليب، وعندما يبرد السمن، يجب فرك المزيج باليد، وتقليب الخميرة والسكر في ماء الدافئ، ثم إضافتها على العجينة مع التقليب.

تترك العجينة للتخمير لمدة ساعة، ثم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، متساوية الحجم، ثم وضع فى كل كرة عجمية، ونقش الكحك ثم وضعه في الصاج، وتسويته.

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