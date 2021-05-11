موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



