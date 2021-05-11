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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:09 م
سولسكاير
سولسكاير
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: أليكس تيليس، أريك بايلي، أكسيل توانزيبي، آرون وان بيساكا.
خط الوسط: سكوت مكتوميناي، نيمانيا ماتيتش، ميسون جرينوود، دوني فان دي بيك، خوان ماتا.
خط الهجوم: إدينسون كافاني.

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مانشستر يونايتد سولسكاير

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