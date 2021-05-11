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طريقة عمل بسكويت عيد الفطر 2021

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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طريقة عمل بسكويت عيد الفطر 2021
احضري 2 بيضة ونصف كيلو من الزبدة و15  من جرام نشادر وكيلو من الدقيق وملعقة صغيرة من البيكنج باودر وكوب إلا ربع من سكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا.

- وضع نصف كيلو من الزبدة والكوب إلا ربع من السكر في وعاء، ثم خفق المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يصبح العجين متجانس، ثم إضافة 2 بيضة، مع الاستمرار فى خفق المكونات.

- إضافة الفانيليا والنشادر على الخليط، مع التقليب جيدًا، سواء بالمضرب الكهربائى أو العجانة.

- إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى الخليط وخفق المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائى أو العجانة وعندما يلين العجين، يجب تركه لمدة ربع ساعة.

- وضع العجينة فى ماكينة البسكويت، لتشكيله فى أصابع طويلة، ثم وضع البسكويت فى صينية، وإدخالها الفرن على درجة 150 مئوية، ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يحصل على اللون الذهبى، ثم يخرج من الفرن، ويترك حتى يبر

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