طريقة عمل بسكويت عيد الفطر 2021

احضري 2 بيضة ونصف كيلو من الزبدة و15 من جرام نشادر وكيلو من الدقيق وملعقة صغيرة من البيكنج باودر وكوب إلا ربع من سكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا.





- وضع نصف كيلو من الزبدة والكوب إلا ربع من السكر في وعاء، ثم خفق المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يصبح العجين متجانس، ثم إضافة 2 بيضة، مع الاستمرار فى خفق المكونات.





- إضافة الفانيليا والنشادر على الخليط، مع التقليب جيدًا، سواء بالمضرب الكهربائى أو العجانة.





- إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى الخليط وخفق المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائى أو العجانة وعندما يلين العجين، يجب تركه لمدة ربع ساعة.



