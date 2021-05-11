15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

كشفت تقارير صحفية آخر مستجدات صفقة انتقال كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت تقارير أن مسئولي نادي إنبي، أبلغوا إدارة نادي نجوم المستقبل بعدم تفعيل بند شراء اللاعب كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق.





وكان نجوم المستقبل قد أعار كريم فؤاد حتي نهاية الموسم الجاري إلي نادي إنبي، مع أحقية إنبي في شراء اللاعب كريم فؤاد مقابل 15 مليون جنيه.





وشهدت الساعات الماضية تواصل مسئولي النادي الأهلي مع إدارة نادي نجوم المستقبل، لمعرفة مطالب النادي لإتمام الصفقة لصالح الاهلي.





وأوضحت التقارير أن النجوم طلب 25 مليون جنيه نظير الموافقة على بيع كريم فؤاد للنادي الأهلي نهاية الموسم الجاري، بينما يرفض النادي الأهلي دفع أكثر من 15 مليون جنيه، مع بند إعادة البيع بنسبة 15 %.





ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، حسم المفاوضات خاصة أن كريم فؤاد يرغب في اللعب للنادي الأهلي، ووقع على عقود رغبة من قبل في ذلك.



