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اندلاع النيران في مصنع بمدينة عسقلان نتيجة للقصف الصاروخي الذي انطلق من غزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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اندلعت النيران، في مصنع بمدينة عسقلان نتيجة للقصف الصاروخي الذي انطلق من قطاع غزة.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق صفارات الإنذار، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة إلى أسدود وعسقلان.

 

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي،  من سكان عسقلان البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر.

 

 وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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مصنع عشرات الصواريخ عسقلان اندلاع النيران أسدود

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