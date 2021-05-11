"كل يوم" في "مسلسل ملوك الجدعنة" للمطرب أحمد سعد الأكثر استماعًا في رمضان على "ديزر"



يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب العالم العربي، كونه ملئ بالروحانيات والنفحات الإيمانية بجانب العادات الغذائية والأكلات الخاصة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الغنية والدسمة التي تذاع لأول مرة في الشهر الكريم، كذلك تترات المسلسلات التي تظل بذاكرة الجمهور حتى بعد انتهاء الموسم الرمضاني.



ومع انتهاء شهر رمضان احتل عدد من الأغاني الخاصة برمضان على تطبيق ديزر ، صدارة قوائم الأكثر استماعًا، حيث حلت أغنية "كل يوم" للمطرب أحمد سعد خلال مسلسل "ملوك الجدعنة"، قائمة الأكثر استماعًا على التطبيق فيما حلت الأغاني "مابنقدرش" للمطربة أصالة وهي تتر مسلسل "قصر النيل"، وأغنية "أوقات" تتر مسلسل "للموت" للمطرب ناصيف زيتون، و"بيختلف الحديث" تتر مسلسل "عشرين عشرين" للفنان زياد برجي في صدارة قائمة "التريند".



من جانبه قال الفنان أحمد سعد "رمضان موسم للدراما استثنائي وسعيد بتواجدي فيه من خلال تترات المسلسلات أو الأغاني الداخلية كما سعدت أيضاً بردود الفعل على أغنية "كل يوم" في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي لم أكن أتوقعه أن يكون بهذا الحجم، مضيفاً أنه يحرص دائماً على متابعة أراء الجمهور على أعماله الفنية حيث أنها تؤثر بالطبع على اختياراته في المستقبل معبراً عن سعادته بالتعاون مع تطبيق ديزر".