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البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات شهر رمضان
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:45 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء آخر جلسات شهر رمضان ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفاع معظم أسهم العقارات و المقاولات و الخدمات المالية و الاتصالات و الدفع الالكترونى خاصة التى تحمل أنباء إيجابية مع نظرة تفاؤلية لمستثمر السوق المصرى .
وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 358 مليون ورقة منفذة على 35 ألف عملية ، وتم التداول على 197 سهم، ارتفع منهم نحو 108 سهم، وانخفض نحو 47 سهم، ولم تتغير مستويات 34 سهم.
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