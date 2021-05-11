البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات شهر رمضان









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء آخر جلسات شهر رمضان ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفاع معظم أسهم العقارات و المقاولات و الخدمات المالية و الاتصالات و الدفع الالكترونى خاصة التى تحمل أنباء إيجابية مع نظرة تفاؤلية لمستثمر السوق المصرى .









وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.



