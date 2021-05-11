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اتفاق "أمريكي-روسي" لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد حســـــــين
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صرح السفير روبرت وود، المبعوث الدائم للولايات المتحدة في مؤتمر نزع السلاح، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي، مثل الحد من التسلح والقضايا الأمنية الناشئة.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال "وود" في المناقشة الموضوعية العامة لمؤتمر نزع السلاح: "اتفق الرئيس بايدن والرئيس بوتين على استكشاف نقاشات الاستقرار الاستراتيجي حول مجموعة من قضايا الحد من التسلح والأمن المستجد. نحن في طور التحضير لهذه المناقشات".

وقال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، إنه لن يغير خططه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "بايدن" الأسبوع الماضي، إنه تم الترتيب لعقد اجتماع مؤقت بينه وبين "بوتين" في يونيو.

أعلن البيت الأبيض، مؤخرًا، أن "بايدن" دعا "بوتين" للقاء في دولة أوروبية. في وقت سابق من مايو، قال "بايدن"، إنه يأمل في لقاء "بوتين" في يونيو. وذكر الكرملين، أنه تجري مناقشة موعد محتمل للقاء.

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