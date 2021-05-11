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تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:31 م
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الإنتاج الحربي نظيره بيراميدز ، يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بستاد السلام.
ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره الإنتاج الحربى في تمام الساعة 5 مساء بارضية ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز 18 و الأخير في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.
ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.
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