تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الإنتاج الحربي نظيره بيراميدز ، يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بستاد السلام.





ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره الإنتاج الحربى في تمام الساعة 5 مساء بارضية ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز 18 و الأخير في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.





ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.



