"المصرية للدواجن "تتكبد خسائر بـ 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول

أعلنت شركة المصرية للدواجن عن القوائم المالية خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث اسفرت النتائج عن تكبدها خسائر قدرها 2.1 مليون جنيه مقابل خسارة بلغت 1.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 968.16 ألف جنيه، مقابل 947.47 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال أول 3 أشهر من 2021 لتصل إلى 1.77 مليون جنيه ، مقابل 1.26 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.









يشار إلى أنها سجلت صافي خسائر بلغ 2.58 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 2.97 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال أول 9 أشهر من 2020 لتصل إلى 3.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.21 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.