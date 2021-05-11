صن داونز يتلقى مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي

أكد مانكوبا منجكيثي المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أن نجم خط وسط الفريق ثيمبا زواني سيكون جاهزًا لخوض مواجهة الأهلي في مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويعتبر زواني من أحد أهم نجوم صن داونز في السنوات الأخيرة وجاهزيته ستمنح للنادي الجنوب أفريقي قوة إضافية قبل مواجهة الأهلي.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز مرة أخرى في دور الثمانية بعدما أوقعتهما القرعة معًا للموسم الثالث على التوالي في تلك المرحلة وستكون مباراة الذهاب يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





وعن موقف زواني من المشاركة أمام الأهلي, قال منجكيثي في تصريحات نقلتها صحيفة Times Live الجنوب أفريقية: "نأمل من الأطباء أن يكونوا قادرين على تجهيز ثيمبا لخوض المباراة المقبلة في مصر لأنهم أعطونا بالفعل الضوء الأخضر لمشاركته أمام الأهلي".





وأضاف: "كان استبدال زواني المبكر في مباراة ماريتسبورج مجرد خطوة احترازية لأن إصابة اللاعب لم تكن خطيرة، نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام وفقًا للخطة".





واختتم منجكيثي تصريحاته قائلا: "الأطباء كانوا قد حددوا 10 أيام فقط لعودة زواني للمشاركة في المباريات، ولدينا أيام كافية حتى مواجهة الأهلي يوم، السبت المقبل".



