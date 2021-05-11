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مبابي يراوغ باريس سان جيرمان

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:57 م
مبابي
مبابي
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ااستمرار مراوغة كيليان مبابي، لضغوطات باريس سان جيرمان، لـتمديد عقده، خاصةً عقب تجديد عقد نيمار دا سيلفا.

ااستطاع باريس سان جيرمان تحقيق هدف من أهدافه بتمديد عقد نيمار حتى 2025، والثاني الآن هو كيليان مبابي، وما زال الضغط مستمرًا مع اقتراب نهاية عقد اللاعب في يونيو 2022.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "كواترو" الفرنسية، فأن كيليان مبابي مازال مستمرًا في مقاومة ضغوطات باريس سان جيرمان على اللاعب، بعدما رفض 3 عروض من قبل لتجديد عقده".

ويسعى مبابي لدراسة الوضع بهدوء تام، خاصة أنه يستهدف المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد يورو 2020 في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم سيرجيو راموس من أجل إغراء مبابي بالبقاء، مع استمرار نيمار دا سيلفا اللاعب المقرب لـ

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مبابي رياضة باريس سان جيرمان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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