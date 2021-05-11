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مبابي يراوغ باريس سان جيرمان
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:57 م
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ااستمرار مراوغة كيليان مبابي، لضغوطات باريس سان جيرمان، لـتمديد عقده، خاصةً عقب تجديد عقد نيمار دا سيلفا.
ااستطاع باريس سان جيرمان تحقيق هدف من أهدافه بتمديد عقد نيمار حتى 2025، والثاني الآن هو كيليان مبابي، وما زال الضغط مستمرًا مع اقتراب نهاية عقد اللاعب في يونيو 2022.
ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "كواترو" الفرنسية، فأن كيليان مبابي مازال مستمرًا في مقاومة ضغوطات باريس سان جيرمان على اللاعب، بعدما رفض 3 عروض من قبل لتجديد عقده".
ويسعى مبابي لدراسة الوضع بهدوء تام، خاصة أنه يستهدف المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد يورو 2020 في الصيف المقبل.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم سيرجيو راموس من أجل إغراء مبابي بالبقاء، مع استمرار نيمار دا سيلفا اللاعب المقرب لـ
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