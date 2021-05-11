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"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:11 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، وفيما يلي عرض للأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم كالتالي :
الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم
تصدر سهم مصر للألومنيوم ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 11.41% ليغلق على 16.6 جنيه، ثم أسمنت سيناء بنسبة 8.98 % ليغلق على 4.37 جنيه، تلاه سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 8.87 % ليغلق عند مستوى 7.73 جنيه .
وجاء سهم العربية للأسمنت بالمرتبة الرابعة بارتفاع 8.77 % ليغلق عند مستوى 3.97 جنيه، ثم سهم العربية للخزف بارتفاع 8.77% ليغلق عند مستوى 8.56 جنيه.
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