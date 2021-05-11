"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، وفيما يلي عرض للأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم كالتالي :





الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم





تصدر سهم مصر للألومنيوم ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 11.41% ليغلق على 16.6 جنيه، ثم أسمنت سيناء بنسبة 8.98 % ليغلق على 4.37 جنيه، تلاه سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 8.87 % ليغلق عند مستوى 7.73 جنيه .







