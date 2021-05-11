Advertisements

تعيينات جديدة بوزارة الري

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
قرر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تعيين المهندسة أماني عبدالعزيز عبدالرحمن الباز رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية - وتندب للعمل رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوجه البحري والقبلي بمصلحة الري.

وتضمن التكليف تعيين المهندس عادل عبدالقادر عبدالعليم الفقي رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الغربية والمهندس علاء عزت علي عطية سعود رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنوفية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري تعيينات وزارة الري أخبار وزارة الري أخبار مصر

أخبار تهمك

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

ري قنا: إزالة أي مخالفات تتم في المهد بجميع مراكز المحافظة

تعيينات جديدة بوزارة الري

تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة

اجتماع تنسيقي بين الري والزراعة بالقليوبية لمناقشة عدد من الموضوعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق