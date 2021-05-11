تعيينات جديدة بوزارة الري

قرر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تعيين المهندسة أماني عبدالعزيز عبدالرحمن الباز رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية - وتندب للعمل رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوجه البحري والقبلي بمصلحة الري.



وتضمن التكليف تعيين المهندس عادل عبدالقادر عبدالعليم الفقي رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الغربية والمهندس علاء عزت علي عطية سعود رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنوفية.

