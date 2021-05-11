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الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:15 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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