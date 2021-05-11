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بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:14 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، والذي أنتهت تعاملاته علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وارباح وصلت الي 6.3 مليار جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم

تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة اليناء ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 8.30 % ليغلق على 0.87 جنيه ثم سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 3.63 % ليغلق على 38.52 جنيه، تلاه سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 3.60 % ليغلق عند 0.40 جنيه .

وجاء سهم مرسى مرسى علم للتنمية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 3.17 % ليغلق عند مستوى 2.44 جنيه، ثم سهم مستشفى كليوباترا بانخفاض 3.16% ليغلق عند مستوى 4.29 جنيه.

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