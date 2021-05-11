حزب الشعب الجمهوري يرفض ممارسات قوات الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني





أعرب حزب الشعب الجمهوري عن رفضه واستنكاره لما يقع من جرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المحتلة خلال الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم .





وأعلن الحزب في بيان صادر عنه اليوم رفضه واستنكاره لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة في فلسطين، يأتي على رأسها محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسريا في حي الشيخ جراح وكافة أراضي القدس المحتلة.





وأكد الحزب أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يوليها الحزب أهمية كبرى، ولن يتخلى يوما عن مساندتها، فالقدس ستظل في قلوب العرب جميعا حتى يوم الساعة.





وطالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فورا لإدانة ووقف ما يرتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الغاشمة، بهدف توسيع الاستيطان والتعدي على المسجد الأقصى وكافة الأراضي المقدسة بفلسطين الأبية.





كما طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار سريع وحازم لوقف هذه الممارسات العنصرية اتساقا مع دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وطالب الحزب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان تبني مواقف واضحة في مواجهة تلك الجرائم ضد الأطفال والمدنيين والتي ترقى إلى جرائم حرب تتعارض مع مبادي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.