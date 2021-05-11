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مواهب الاوبرا تعرض مقتطفات من الباليهات العالمية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن العروض الدورية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد يقام حفل لطلاب فصول الباليه اخراج وتصميم نادر ابو المجد وذلك فى الخامسة مساء السبت 15 مايو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مقتطفات من اشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية منها اداچيوا ، البجعة السوداء ، مقدمة كيتريز ، دون كيشوت ، لاباديير ، كارمن ، كسارة البندق ، كارمينا بورانا وغيرها

يذكر ان مركز تنمية المواهب انشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم اضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .

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